Cercano documenti fiscali, trovano droga: i finanzieri arrestano un imprenditore

Doveva essere un’attività di routine per la compagnia della guardia di finanza di Este, impegnata nell’apertura di un controllo fiscale nei confronti di un’impresa di Montagnana e, invece, si è rivelata una fruttuosa operazione antidroga. Le Fiamme Gialle all’avvio dell’ispezione, si sono trovate di fronte a due capannoni zeppi di materiale accatastato, macchinari in disuso ed automezzi dismessi.

La ricerca e la droga

Le attività di ricerca negli immobili per reperire documentazione extracontabile utile a scoprire eventuali evasioni dell'Iva hanno avuto un esito imprevisto col rinvenimento di quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana. Ad accorgersi della presenza della droga è stato un finanziere che, durante l’ispezione, ha individuato una borsa sospetta, nascosta nella parte posteriore di una piccola imbarcazione a remi stipata in uno dei due capannoni. All'interno erano nascoste quattro confezioni di hashish dal peso di cento grammi ciascuna. I militari con l’ausilio del cane antidroga “Eastor” in forza alla Compagnia di Padova, hanno scandagliato tutti i magazzini della ditta, rinvenendo e sequestrando altri centro grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, due bilancini elettronici di precisione nonché numerosi strumenti per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il titolare della ditta è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm della procura di Rovigo, è stato accompagnato nella propria abitazione per scontare i domiciliari e, dopo l’udienza di convalida, destinatario di obbligo di firma.