Maxi operazione delle forze dell'ordine in via Bernina nell'area di via Funghi

È durato fino alla tarda serata di giovedì la vasta operazione interforze all'interno dell'area Funghi di via Bernina dove sono presenti diversi club e circoli privati.

L'operazione

Dalle 20 polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e personale dell'Ulss, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, del II Reparto Mobile di Padova, del Battaglione dei carabinieri di Mestre e delle squadre Cio, hanno effettuato controlli amministrativi, finanziari e igienico sanitari nei circoli privati, identificando numerosi presenti e verificando la regolarità sul territorio nazionale. L'area è stata innanzitutto messa in sicurezza e in seguito le forze dell'ordine hanno cominciato con l'identificazione delle 60 persone presenti, tutte di nazionalità nigeriana. Di questi 9 erano senza documenti e quindi sono stati portati in Questura, 6 sono stati colpiti da un decreto di espulsione e altri 4 sono stati denunciati per inottemperanza all'ordine del Questore. I cinofili nel frattempo hanno sequestrato 88,80 grammi di marijuana, divisi in tre involucri e nascosti sotto a cinque furgoni parcheggiati tra il cortile interno e le immediate vicinanze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo ai circoli privati

Mentre avvenivano le operazioni di identificazione e di sequestro della droga, la guardia di finanza, la polizia locale, la Squadra Amministrativa e i tecnici dell'Ulss hanno controllato la situazione all'interno dei circoli privati Maisha e Associazione Famiglia, mentre l'Associazione Congolese risultava chiusa. Il Maisha doveva essere chiuso per disinfestazione ma dentro erano presenti il presidente, tre soci e uno straniero irregolare (accompagnato in Questura): le fiamme gialle effettueranno ulteriori accertamenti per capire se il circolo ha qualche finalità di lucro. Davanti all'Associazione Famiglia, invece, sedeva il resto degli stranieri identificati ad alcuni tavolini esterni. Guardia di finanza e polizia locale hanno verificato che mancava il registro dei soci, non venivano emessi scontrini e venivano venduti alcolici quindi hanno multato i circoli. Sono state inoltre accertate carenze igieniche nella conservazione degli alimenti per cui sono state sequestrate attrezzature e carne. Le forze dell'ordine sono entrate nei vari ambienti e hanno scoperto che alcuni di questi venivano utilizzati come abitazioni: anche qui ci saranno degli approfondimenti per capire se ci sono dei contratti di locazione regolari o meno. Inoltre, all'interno di una di queste stanze è stata trovata altra marijuana che è stata sequestrata.