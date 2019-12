Arresti convalidati per i tre giovani che ubriachi hanno rubato un'auto con un bambino dentro

Arresti convalidati per i tre giovani di entia rom che venerdì sera a Candiano hanno rubato una macchina con all’interno un bambino di 8 anni, trascinando il padre per 150 metri prima schiantarsi. Due di loro, i fratelli che erano alla guida dei veicoli rimarranno in carcere,mentre il cugino “passeggero” avrà l’obbligo di dimora nel suo paese del trevigiano con l’obbligo di firma 2 volte al giorno.

Fuga e ubriachi

Venerdì sera a Candiana i tre hanno rubato l’automobile di un papà di 41 anni residente in paese mentre era sceso per prendere un amico del figlio. Senza accorgersi del bambino di 8 anni seduto sul seggiolino, hanno iniziato una folle corsa, tamponandosi dopo 300 metri. Tutti e tre erano completamente ubriachi e hanno tentato di aggredire i carabinieri che li stavano arrestando.