Età avanzata e pericoli quotidiani: il sindacato di polizia chiama a raccolta gli agenti

«Sentiamo la crescente necessità di informare e aggiornare il personale di polizia, troppo spesso distratto dai costanti e variegati impegni di servizio - ha spiegato il segretario regionale di Fsp Luca Capalbo - In particolare vogliamo informare su tutte le norme che, non rispettando la dignità professionale degli agenti, finiscono per far sì che la burocrazia prevalga sulla operatività e lo spirito di sacrificio di migliaia di colleghi».

L'incontro

Questo il cuore dell'incontro svoltosi giovedì mattina nella sede del II Reparto mobile della polizia di Padova e organizzato dalla Federazione sindacale di polizia. Oggetto del convegno sono state numerose questioni che riguardano direttamente le condizioni di lavoro degli agenti: «A partire dai tanti feriti che si registrano ogni giorno nelle operazioni di servizio, ma anche visto il progressivo aumento dell'età media dei poliziotti» fa sapere Fsp. L'evento è stato dedicato alla memoria degli agenti caduti in servizio e ha visto la partecipazione dei vertici dell'organizzazione sindacale.

I partecipanti

Tra i relatori hanno partecipato il direttore dell’ospedale militare di Padova Sergio Garofalo, il presidente della Cmo Enrico Cieri, il vice segretario nazionale Fsp Massimo Di Stefano, il dirigente superiore medico Alberto D’Ettore, il medico superiore della polizia Manlio Cardile e il segretario provinciale Fsp Marco Callegaro. Al convegno ha presenziato anche il segretario nazionale generale di Fsp Valter Mazzetti mentre il vicario regionale Maurizio Ferrara ha avuto il ruolo di moderatore.