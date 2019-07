Cooperativa disabili in camper dall'Alta Padovana a Bordeaux

Alla partenza del camper c'era anche il senatore Udc, De Poli a Carmignano di Brenta (Pd). Ha preso anche lui parte all'inaugurazione del viaggio in camper della L'Eco Papa Giovanni XXIII, che a Carmignano ha la sede del centro diurno della cooperativa che si occupa di persone con disabilità.

1280 Km

«Oltre 1280 km separano Carmignano - siega il senatore - dalla costa francese di Arcachon. Sono tanti ma questi ragazzi, oltre 10 persone con disabilità accompagnati da volontari e operatori, sono forti e determinati. Li aspetta una grande avventura, sicuramente anche fisicamente faticosa. Sarà certamente un viaggio ricco di emozioni, il loro rientro a casa è previsto il prossimo 16 luglio e mi auguro che questo loro progetto possa essere motivo di speranza e di fiducia per quanti, disabili e non, ancora oggi, purtroppo, vivono ai margini della società. L'obiettivo dell'inclusione sociale è possibile: questi ragazzi, oggi, ce lo stanno dimostrando e, per questo motivo, li ringrazio per la loro testimonianza».

Sogno

«Un sogno, quello di vedere e tuffarsi nell'Oceano atlantico, che diventa realtà. Questi ragazzi sono dei piccoli eroi. Stamane da Carmignano di Brenta, insieme al sindaco Alessandro Bolis, abbiamo dato il via al viaggio in camper di un gruppo di ragazzi della cooperativa sociale L'Eco Papa Giovanni XXIII che parte dal Veneto e raggiungerà Bordeux, in Francia. Un progetto che, all'insegna del valore dell'inclusione sociale, ci insegna che nulla è impossibile se c'è la volontà di abbattere i muri e le differenze".