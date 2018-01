Rifiuti e accoglienza profughi, spunta la "Galassia Borile": dalla politica alla coop Edeco

La gestione dell'ex compendio militare di Conetta, ma non solo: come riporta il "Gazzettino", Simone Borile, ora nell'occhio del ciclone per il caso della cooperativa Edeco, avrebbe creato un piccolo "impero" fatto di nomine, cariche ed appalti.

IL "BUCO" DEI RIFIUTI

Come riporta il quotidiano locale, infatti, Borile dopo una carriera politica iniziata col Cdu e proseguita con Forza Italia si interessa di rifiuti già a partire dal 1998, quando viene nominato presidente dell'Ente di bacino Rsu Padova 3. E sarebbe proprio lui, secondo l'indagine della Procura di Rovigo e della Guardia di Finanza, il "deus ex machina" del clamoroso buco da 40 milioni di euro di Padova Tre, di cui Borile è prima vicepresidente e successivamente direttore. Ora, però, è accusato (assieme agli altri ex amministratori e ai revisori dei conti) di aver gonfiato i piani economico finanziari, obbligando i Comuni aderenti a pagare tariffe di gran lunga superiori a quanto avrebbero dovuto. Il procuratore Carmelo Ruberto, dunque, solleciterà il rinvio a giudizio con le accuse di falso materiale, frode in pubbliche forniture, peculato (a danno della Provincia), emissione di fatture false e false comunicazioni sociali.

IL BUSINESS DEI RICHIEDENTI ASILO

La vera svolta arriva però nel 2014, quando Simone Borile si getta nel business dei richiedenti asilo con Ecofficina Educational, cooperativa creata nel 2011 con il compito di gestire servizi educativi e sociali per conto di Padova Tre . Ecofficina Educational si sdoppia in Ecofficina Servizi (che continua nei compiti già precedentemente svolti) e in Edeco, che invece si occupa dell'accoglienza e della sistemazione dei profughi. Il resto è attualità