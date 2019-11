Coperto il mural di Mary Poppins

Probabilmente è stato su input dei condomini di via Gritti, fatto sta che il mural di Mary Poppins, creazione di Mark Signed in via Gritti è già stato coperto dopo poco più di una settimana. Quello dell'artista livornese è un omaggio al "collega" Maurizio Cattelan. La presenza di un water nell’opera stava proprio a evidenziare l’apprezzamento di Signed verso Cattelan. Ma forse è stato quell’elemento che ha “disturbato” i residenti, probabilmente è venuto da loro l’input di coprirlo. Nella stessa via in cui è già presente anche un'opera di Alessio B.

