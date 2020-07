Coppia aggredita con un coltello nella notte: si indaga per trovare i responsabili

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato marito e moglie con ferite da taglio e contusioni. La coppia ha riferito di essere stata aggredita.

I fatti

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio marito e moglie, 41 anni e originario del Marocco lui, entrambi residenti a Masi, si trovavano al bar “Mezza tappa” di Megliadino San Fidenzio. Due cittadini nordafricani (questa è la descrizione che hanno riportato alle forze dell’ordine) si sono avvicinati e li hanno aggrediti: uno dei due aveva anche un coltello. Spaventati, hanno chiesto aiuto e sono arrivati di fronte al bar i carabinieri della compagnia di Este e della stazione di Montagnana. La coppia è stata portata al pronto soccorso di Schiavonia dove i medici hanno riscontrato ferite da taglio e contusioni guaribili in 15 giorni per l’uno e in 8 giorni per l’altra vittima.