Il cordoglio dell'Università per la morte del professor Franco Munari

Una triste notizia ha scosso l'Università di Padova. 93 anni professore emerito di anatomia e docente molto conosciuto in città, è venuto a mancare il professor Munari: A«Con la scomparsa del professor Pietro Franco Munari - se ne va una figura di riferimento per la scuola di Medicina dell’Università di Padova - afferma il rettore dell’Ateneo patavino, Rosario Rizzuto -. Nel corso della sua lunga carriera come docente ha fatto lezione a generazioni di studenti e futuri medici. Già prorettore e delegato, non ha mai fatto mancare il suo appassionato impegno, in tutte le occasioni, per l’Università nella quale ha speso la vita intera e che ora lo ricorda. Ai parenti e amici le condoglianze mie e di tutta la grande comunità dell’Ateneo di Padova».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...