Cadono pezzi di cornicione in via Santa Lucia: area transennata dai pompieri

La notte di lunedi, alle 23.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Lucia a Padova per la caduta di materiale lapideo da un edificio storico del XII secolo.

L'intervento

I pompieri intervenuti con anche con l’autoscala hanno controllato il palazzo e fatto transennare l’area sottostante a cura degli operai del comune. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.