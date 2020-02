Coronavirus, salgono a 6 i pazienti positivi dimessi dall'ospedale: tutti i dati aggiornati

I casi, inevitabilmente, salgono. Ma l'ottima notizia è che sei pazienti risultati positivi sono stati dimessi dall'ospedale di Padova: diffusi nella mattinata di sabato 29 febbraio i dati aggiornati sul Coronavirus.

I casi

Il conto dei pazienti positivi al tampone in Veneto sale a quota 191, con 109 asintomatici. 35 le persone ricoverate, di cui 11 in terapia intensiva. Ma soprattutto 6 dimessi, i quali si trovano ora in isolamento: fanno tutti parte del cluster di Vo', che dall'inizio dell'emergenza conta 72 contagiati. 9, invece, le persone positive a Limena, di cui 7 asintomatici e due ricoverati. Ci sono infine in tutto il Veneto 53 pazienti positivi ma che non sono ancora stati assegnati a nessun cluster: per 26 di loro lo stato clinico non è noto.