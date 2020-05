Coronavirus, il primo aggiornamento odierno su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus nel padovano e nessun decesso durante la notte negli ospedali del territorio. Sono alcuni dei numeri forniti da Azienda Zero nell'ultimo bollettino ufficiale emanato alle 8 di venerddì mattina.

Padova

Da inizio emergenza le persone contagiate restano a 3.908 e attualmente quelle positive sono 321. Stabile il cluster di Vo' con una persona che non si è ancora negativizzata. Sono 364 i soggetti sottoposti a isolamento perché positivi o entrati in contatto con positivi. In provincia sono decedute in totale 267 persone in ospedale e nelle ultime ore non si sono registrate nuove vittime. Crescono i negativizzati, ad oggi 3.320. Stabili i ricoveri i ricoveri con 41 persone in area non critica (-1) tra i vari osedali del Padovano e 7 in terapia intensiva (-2).

Veneto

In Veneto le persone ad oggi positive al Covd-19 sono 4.439, con 31 nuovi tamponi risultati positivi. Il totale dei soggetti che da febbraio hanno contratto il virus sale a 18.889 persone, con 1.762 decessi totali (+1 da mercoledì sera). I negativizzati salgono a 12.688. Sono invece 4259 le persone ad oggi in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere sono ricoverate 335 persone ancora posive, 311 in area non critica e 24 in terapia intensiva.