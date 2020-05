Coronavirus: aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e provincia

Continuano a migliorare i dati rigiuardante le persone affette da coronavirus, in tutta la Regione Veneto. In base al bollettino emanato domenica pomeriggio del 10 maggio da Azienda Zero sulla situazione dei contagi, si registrano 4 nuovi decessi, di cui uno all'ospedale di Schiavonia.

Numeri

Resta stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva mentre aumentano quelli nelle aree non critiche degli ospedali (+1). Sono 5554 i casi attualmente positivi (+8), sono 5.014 i soggetti in isolamento domiciliare. I negativizzati sono 11.515. I deceduti in ospedale e nelle case di riposo 1.661. In tutto dal 21 febbraio ad oggi si sono ammalati in 18.730.

Padova e provincia

A Padova ci sono, attualmente, 486 (+2) persone positive al test. In totale i deceduti tra ospedale e case di riposo sono 252 e i guariti con tampone tornato negativo sono 3071. Sono ancora 452 le persone in quarantena.