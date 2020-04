Rimane in panne con l'auto dopo il turno in ospedale: la polizia interviene e aiuta l'infermiera

Immaginatevi la scena: termini un turno massacrante in ospedale, non vedi l'ora di andare a casa a rilassarti, entri in macchina, giri la chiave e la batteria non dà segni di vita. Anna, infermiera dell'ospedale di Padova, ha vissuto tale disavventura in prima persona. E per risolverla ha pensato di chiamare la polizia. Che è subito accorsa in suo aiuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aiuto

È la stessa Anna a raccontare l'accaduto: «Il 15 aprile, al rientro dal mio turno di servizio, mi sono trovata con l'auto in panne. Desidero ringraziare l'operatore di polizia che mi ha risposto al telefono per la sua comprensione, e in particolare i due agenti che mi hanno prontamente soccorso. Le stesse persone che rilevano le infrazioni sono anche al servizio dei cittadini. La fiducia genera fiducia, e la comprensione genera comprensione. Insieme, ciascuno con le nostre competenze che ci rendono responsabili verso i nostri simili, possiamo rendere piu umano e vivibile questo mondo».