Coronavirus, stampati a Padova altri 32.400 buoni spesa

È stata stampata (con un colore differente rispetto a quelli precedenti così da avere un'ulteriore misura anti-contraffazione) un'altra tranche di buoni spesa comunali, giunti a Palazzo Moroni e depositati nel caveau di Banca Mps, scortati dai carabinieri del comando provinciale di Padova.

Buoni spesa

La sicurezza delle operazioni di stampa è stata assicurata da militari del comando provinciale della guardia di finanza di Padova, i quali hanno poi cautelato con sigillo di Stato i cliché in zinco utilizzati per una particolare stampa in rilievo che ne impedisce la contraffazione. Complessivamente sono stati stampati nella giornata di lunedì 6 aprile 16.800 coupon del valore unitario di 20 euro e con scadenza 20 aprile 2020 e 15.600 coupon con scadenza 30 aprile per complessivi 648mila euro.