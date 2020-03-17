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Sanificazione di strade e marciapiedi nei quartieri di Padova, l'elenco degli interventi

L’intervento è proseguito martedì 17 marzo dal quartiere 6 e proseguirà almeno fino a martedì 24 marzo toccando tutti i quartieri cittadini

Gabriele Fusar Poli

Nei giorni scorsi le aree pedonali e le principali strade e marciapiedi del centro di Padova, soggetti a grandi passaggi di persone, sono stati oggetti di un approfondito intervento di pulizia con appositi mezzi e prodotti sanificanti ed è stato costruito un piano specifico e dettagliato per ogni quartiere.

Quartieri

L’intervento dunque prosegue partendo dal Quartiere 6. Qui come negli altri quartieri sono stati individuati i punti strategici per il passaggio delle idropulitrici, ovvero quelli in cui è previsto maggior afflusso e stazionamento di persone in questi giorni: farmacie e parafarmacie, istituti di credito, alimentari, banchi alimentari dei mercati, edicole, uffici postali. Contemporaneamente i mezzi lavastrade agiranno nelle stesse zone in cui sono in funzione le idropulitrici agendo in profondità su tantissime vie dei quartieri  Un aggiornamento quotidiano dettagliato da parte degli operatori sui passaggi e i movimenti delle lavastrade,  permetterà di tenere monitorato e modificare il piano all’occorrenza. Con il lavoro delle idropulitrici saranno coperti tutti i punti sensibili nell’arco di una settimana, pronti a ripetere il passaggio  anche affinando via via il piano in base alle esigenze che saranno riscontrate sul territorio.

Sergio Giordani

Dichiara il Sindaco Sergio Giordani: «Stiamo mettendo il massimo impegno per i cittadini e per Padova, questi giorni difficili nulla è lasciato al caso per tutelare la pulizia e la salute pubblica, questo intervento capillare che abbiamo voluto in tutti i quartieri e non solo in centro ne è la dimostrazione. Una cosa resta chiara però: la più importante azione che possiamo fare contro il virus è affidata a ciascuno di noi e alla sua responsabilità. Stiamo a casa il più possibile, seguiamo le indicazioni alla lettera. Curiamo l'igiene personale, manteniamo le distanze. Niente scorciatoie, niente furberie, l'irresponsabilità di pochi può mettere a rischio la salute di tutti e la vita di molti. Padovani, il futuro è nelle nostre mani, dobbiamo essere uniti e rigorosi».

Chiara Gallani

Dichiara l’assessora Chiara Gallani: «In questi giorni stiamo tutti lavorando in emergenza per cercare di garantire al meglio tutte le azioni che possono tutelare cittadine e cittadini. Stiamo mettendo in campo tutto ciò che è possibile, nel rispetto della disponibilità e protezione del personale, e ringrazio chi negli uffici e sui mezzi si sta adoperando con passione per fare in modo possano essere garantiti questi servizi straordinari».

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Elenco interventi

Di seguito l'elenco degli interventi previsti nei prossimi giorni con tutte le vie coinvolte:

PIANIFICAZIONE SERVIZI IDROPULITRICE CITTA' DI PADOVA
TIPOLOGIA ATTIVITA' VIA Q.RE INT.PREV. NOTE
ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA Q6 17/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA M. MERLIN Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA L. LAGRANGE Q6 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA MONTE CEVA Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE SIROTTOLO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DELLE CAVE Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020
ALIMENTARI P.ZA METELLI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DELLA BISCIA Q6 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. MORANDINI Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA ASTICHELLO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ASTICHELLO Q6 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA PO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA G. PULLE' Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA TIONE Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ALTICHIERO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ALTICHIERO Q6 17/03/2020
ALIMENTARI VIA PROIMBOE Q6 17/03/2020
ALIMENTARI P.LE FIRENZE Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA PALERMO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SAVONA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SIRACUSA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA GOITO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA LIVORNO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA CERNAIA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA BRIGATA PADOVA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA PALESTRO Q5 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PALESTRO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA VICENZA Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA MONTE PASUBIO Q5 17/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA DECORATI AL VALOR CIVILE Q5 17/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA VALDOBBIADENE Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA VITTORIO VENETO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA MONSELICE Q5 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA VITTORIO VENETO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ROVIGO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA BEZZECCA Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA BEZZECCA Q5 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARINI Q5 18/03/2020
GRANDI ALIMENTARI VIA QUARTO Q5 18/03/2020
ALIMENTARI VIA P. BRONZETTI Q5 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. CARINI Q5 18/03/2020
ALIMENTARI P.ZA F. SEVERI Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA A. MANZONI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. CRESCINI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA P. PARUTA Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA E. LOVARINI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. CRESCINI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA P.P. VERGERIO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA G. SCINTILLA Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA G. COMINO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA TRE GAROFANI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA A. PIZZAMANO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA DEL CRISTO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA VECCHIA Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA PIOVESE Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA M. SANDELLI Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020
ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA POMPONIO LETO Q4 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA GUASTI Q4 19/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA V. MONTI Q4 19/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.LE V. CUOCO Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA DEI SALICI Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA DELLA PACE Q4 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA GUASTI Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA SANTA MARIA ASSUNTA Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA V. FORTUNATO Q4 19/03/2020
ALIMENTARI VIA V. MONTI Q4 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.LE V. CUOCO Q4 19/03/2020
ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020
ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020
ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020
ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020
ALIMENTARI P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STANGA Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA G.A. LONGHIN Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA P. MARONCELLI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN FIDENZIO Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA VENEZIA Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA A. GRASSI Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G.A. LONGHIN Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN CRISPINO Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA A. GRASSI Q3 19/03/2020
GRANDI ALIMENTARI VIA VENEZIA Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. BOCCACCIO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA L. ARIOSTO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN CAMILLO DE LELLIS Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. DE REGNIER Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA G. BOCCACCIO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA GATTAMELATA Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MONS. G.FORTIN Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA P. CEOLDO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA B. SCARDEONE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA GATTAMELATA Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA A.S. SOGRAFI Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA DELL'IPPODROMO Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA DELL'IPPODROMO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA E. DI LENNA Q3 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARDAN Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA MORTISE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA R. BAJARDI Q3 19/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA FORNACI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA TORRE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA TORRE Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA S. FRACCALANZA Q3 19/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO Q3 19/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.LE S. BARBATO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI P.LE S. BARBATO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA BRAVI Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA ALSAZIA Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA SAN SALVATORE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020
ALIMENTARI C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA LISBONA Q3 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA MESSICO Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA PRIMA STRADA Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA Q3 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA BARDELLA VIRGILIO Q3 20/03/2020
ALIMENTARI VIA F. CONFALONIERI Q3 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA G. ZANON Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA A. VERROCCHIO Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020
ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA F. LIPPI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA G. RENI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA G. RENI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. VECELLIO Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA V. SAETTA Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA E. VALMARANA Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MARCO LANDO Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA A. BONAZZA Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA ANNIBALE DA BASSANO Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA E. TOTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA L. PEROSI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA T. MINIO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ZARA Q2 21/03/2020
ALIMENTARI V.LO T. ASPETTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA CURZOLA Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ENRICO RUBALTELLI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA MALTA Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI GAL. SAN CARLO Q2 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. PETRELLA Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA J. AVANZO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI V.LO B. PARENTINO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI CAV. BORGOMAGNO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI V.LE DELL'ARCELLA Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA J. AVANZO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA CURZOLA Q2 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' Q2 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA D. BRAMANTE Q2 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA D. BRAMANTE Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA G. INDUNO Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' Q2 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA CAVOUR Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DEI SIGNORI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DEL DUOMO Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA G. GARIBALDI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA D. MANIN Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA D. MANIN Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA DANTE Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA DEI FABBRI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA DEI TADI Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA DEL RISORGIMENTO Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA F. BUSONERA Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. OBERDAN Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA G. OBERDAN Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GORIZIA Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ROLANDO DA PIAZZOLA Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020
ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN CLEMENTE Q1 21/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO Q1 21/03/2020
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ALIMENTARI P.TA A. SARTORI Q1 23/03/2020
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ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE Q1 23/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 23/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 23/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' Q1 23/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO CORSO GARIBALDI Q1 23/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI Q1 23/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO Q1 23/03/2020
ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO Q1 23/03/2020
ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO MILANO Q1 23/03/2020
ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020
BANCHI ALIMENTARI P.LE DI PORTA SAN GIOVANNI Q1 23/03/2020
ALIMENTARI P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020
ALIMENTARI P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020
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ALIMENTARI VIA BEATO PELLEGRINO Q1 23/03/2020
ALIMENTARI VIA PETRARCA Q1 23/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PETRARCA Q1 23/03/2020
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ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020
ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020
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ALIMENTARI VIA CAVAZZANA Q1 24/03/2020
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ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020
ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020
ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA G. SALVEMINI Q1 24/03/2020
FARMACIE E PARAFARMACIE VIA C. REZZONICO Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA F. TURATI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
BANCHI ALIMENTARI VIA U. BASSI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA D. VALERI Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020
ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020
ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020

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