Sanificazione di strade e marciapiedi nei quartieri di Padova, l'elenco degli interventi

Nei giorni scorsi le aree pedonali e le principali strade e marciapiedi del centro di Padova, soggetti a grandi passaggi di persone, sono stati oggetti di un approfondito intervento di pulizia con appositi mezzi e prodotti sanificanti ed è stato costruito un piano specifico e dettagliato per ogni quartiere.

Quartieri

L’intervento dunque prosegue partendo dal Quartiere 6. Qui come negli altri quartieri sono stati individuati i punti strategici per il passaggio delle idropulitrici, ovvero quelli in cui è previsto maggior afflusso e stazionamento di persone in questi giorni: farmacie e parafarmacie, istituti di credito, alimentari, banchi alimentari dei mercati, edicole, uffici postali. Contemporaneamente i mezzi lavastrade agiranno nelle stesse zone in cui sono in funzione le idropulitrici agendo in profondità su tantissime vie dei quartieri Un aggiornamento quotidiano dettagliato da parte degli operatori sui passaggi e i movimenti delle lavastrade, permetterà di tenere monitorato e modificare il piano all’occorrenza. Con il lavoro delle idropulitrici saranno coperti tutti i punti sensibili nell’arco di una settimana, pronti a ripetere il passaggio anche affinando via via il piano in base alle esigenze che saranno riscontrate sul territorio.

Sergio Giordani

Dichiara il Sindaco Sergio Giordani: «Stiamo mettendo il massimo impegno per i cittadini e per Padova, questi giorni difficili nulla è lasciato al caso per tutelare la pulizia e la salute pubblica, questo intervento capillare che abbiamo voluto in tutti i quartieri e non solo in centro ne è la dimostrazione. Una cosa resta chiara però: la più importante azione che possiamo fare contro il virus è affidata a ciascuno di noi e alla sua responsabilità. Stiamo a casa il più possibile, seguiamo le indicazioni alla lettera. Curiamo l'igiene personale, manteniamo le distanze. Niente scorciatoie, niente furberie, l'irresponsabilità di pochi può mettere a rischio la salute di tutti e la vita di molti. Padovani, il futuro è nelle nostre mani, dobbiamo essere uniti e rigorosi».

Chiara Gallani

Dichiara l’assessora Chiara Gallani: «In questi giorni stiamo tutti lavorando in emergenza per cercare di garantire al meglio tutte le azioni che possono tutelare cittadine e cittadini. Stiamo mettendo in campo tutto ciò che è possibile, nel rispetto della disponibilità e protezione del personale, e ringrazio chi negli uffici e sui mezzi si sta adoperando con passione per fare in modo possano essere garantiti questi servizi straordinari».

Elenco interventi

Di seguito l'elenco degli interventi previsti nei prossimi giorni con tutte le vie coinvolte:

PIANIFICAZIONE SERVIZI IDROPULITRICE CITTA' DI PADOVA TIPOLOGIA ATTIVITA' VIA Q.RE INT.PREV. NOTE ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA Q6 17/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA M. MERLIN Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI COLLI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA L. LAGRANGE Q6 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA MONTE CEVA Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE SIROTTOLO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DELLE CAVE Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA Q6 17/03/2020 ALIMENTARI P.ZA METELLI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DELLA BISCIA Q6 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. MORANDINI Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ASTICHELLO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ASTICHELLO Q6 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA PO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA G. PULLE' Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA TIONE Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTICHIERO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTICHIERO Q6 17/03/2020 ALIMENTARI VIA PROIMBOE Q6 17/03/2020 ALIMENTARI P.LE FIRENZE Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PALERMO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAVONA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SIRACUSA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA GOITO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA LIVORNO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CERNAIA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA BRIGATA PADOVA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA PALESTRO Q5 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PALESTRO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA VICENZA Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA SORIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA MONTE PASUBIO Q5 17/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA DECORATI AL VALOR CIVILE Q5 17/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA VALDOBBIADENE Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA VITTORIO VENETO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA MONSELICE Q5 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA VITTORIO VENETO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ROVIGO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA BEZZECCA Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA BEZZECCA Q5 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARINI Q5 18/03/2020 GRANDI ALIMENTARI VIA QUARTO Q5 18/03/2020 ALIMENTARI VIA P. BRONZETTI Q5 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. CARINI Q5 18/03/2020 ALIMENTARI P.ZA F. SEVERI Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA A. MANZONI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. CRESCINI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA P. PARUTA Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA E. LOVARINI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. CRESCINI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA P.P. VERGERIO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA G. SCINTILLA Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA G. COMINO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRE GAROFANI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. DE' FILIPPESI Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI Q4 18/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA A. PIZZAMANO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL CRISTO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA VECCHIA Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PIOVESE Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA M. SANDELLI Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA P. BEMBO Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA Q4 18/03/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA GUIZZA Q4 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA POMPONIO LETO Q4 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA GUASTI Q4 19/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA V. MONTI Q4 19/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.LE V. CUOCO Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI SALICI Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA DELLA PACE Q4 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA GUASTI Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA MARIA ASSUNTA Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA V. FORTUNATO Q4 19/03/2020 ALIMENTARI VIA V. MONTI Q4 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE V. CUOCO Q4 19/03/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II Q4 19/03/2020 ALIMENTARI P.LE SANTA CROCE Q4 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STANGA Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA G.A. LONGHIN Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA P. MARONCELLI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FIDENZIO Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VENEZIA Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA A. GRASSI Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.A. LONGHIN Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN CRISPINO Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA A. GRASSI Q3 19/03/2020 GRANDI ALIMENTARI VIA VENEZIA Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. BOCCACCIO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA L. ARIOSTO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN CAMILLO DE LELLIS Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. DE REGNIER Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA G. BOCCACCIO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA GATTAMELATA Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MONS. G.FORTIN Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA P. CEOLDO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA B. SCARDEONE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA GATTAMELATA Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA A.S. SOGRAFI Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA A. PROSDOCIMI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA DELL'IPPODROMO Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DELL'IPPODROMO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA E. DI LENNA Q3 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARDAN Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA MORTISE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA R. BAJARDI Q3 19/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MADONNA DELLA SALUTE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA FORNACI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA TORRE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA TORRE Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA S. FRACCALANZA Q3 19/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO Q3 19/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.LE S. BARBATO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI P.LE S. BARBATO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA BRAVI Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA ALSAZIA Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN SALVATORE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE Q3 20/03/2020 ALIMENTARI C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA LISBONA Q3 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA MESSICO Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA PRIMA STRADA Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA Q3 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA BARDELLA VIRGILIO Q3 20/03/2020 ALIMENTARI VIA F. CONFALONIERI Q3 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA G. ZANON Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA A. VERROCCHIO Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE Q2 20/03/2020 ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA F. LIPPI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA G. RENI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA G. RENI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. VECELLIO Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA V. SAETTA Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA E. VALMARANA Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MARCO LANDO Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA A. BONAZZA Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA ANNIBALE DA BASSANO Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA E. TOTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA L. PEROSI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 20/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA T. MINIO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ZARA Q2 21/03/2020 ALIMENTARI V.LO T. ASPETTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA CURZOLA Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ENRICO RUBALTELLI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA MALTA Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI GAL. SAN CARLO Q2 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. PETRELLA Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA J. AVANZO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI V.LO B. PARENTINO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI CAV. BORGOMAGNO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI V.LE DELL'ARCELLA Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA J. AVANZO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA CURZOLA Q2 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' Q2 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA D. BRAMANTE Q2 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA D. BRAMANTE Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA G. INDUNO Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI Q2 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' Q2 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA CAVOUR Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI SIGNORI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEL DUOMO Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA G. GARIBALDI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA D. MANIN Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA D. MANIN Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA DANTE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI FABBRI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI TADI Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL RISORGIMENTO Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA F. BUSONERA Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. OBERDAN Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA G. OBERDAN Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GORIZIA Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA OTTO FEBBRAIO 1848 Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ROLANDO DA PIAZZOLA Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA Q1 21/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN CLEMENTE Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO Q1 21/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA LUCIA Q1 21/03/2020 ALIMENTARI VIA V.S. BREDA Q1 21/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE Q1 21/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.TA A. SARTORI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELLE ERBE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DANTE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL VESCOVADO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DELLE PIAZZE Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VENTI SETTEMBRE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.TA DELLA GARZERIA Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA CAVOUR Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELLE ERBE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA MARSALA Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE Q1 23/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI Q1 23/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO CORSO GARIBALDI Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO MILANO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO Q1 23/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.LE DI PORTA SAN GIOVANNI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE MAZZINI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO PELLEGRINO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA PETRARCA Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PETRARCA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTE MOLINO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN PROSDOCIMO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO PELLEGRINO Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GIOTTO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI RIV. PALEOCAPA Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI GAL. OGNISSANTI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.ZA EREMITANI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA EREMITANI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI P.ZA EREMITANI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIV. TITO LIVIO Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ALTINATE Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ALTINATE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTINATE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTINATE Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO L. BELLUDI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA C. BATTISTI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA CAPPELLI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DEGLI ZABARELLA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL PORTELLO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL SANTO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL SANTO Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA G. ALESSIO Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. JAPPELLI Q1 23/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G.B. BELZONI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA G.B. BELZONI Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.B. BELZONI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA G.B. TIEPOLO Q1 23/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA M. CESAROTTI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA OGNISSANTI Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA RUDENA Q1 23/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN FRANCESCO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA SOFIA Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA PORCIGLIA Q1 24/03/2020 ALIMENTARI RIV. DEL BUSINELLO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA MARIA IN CONIO Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIV. TITO LIVIO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA F. MARZOLO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA DEGLI ZABARELLA Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA RUDENA Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DEL PORTELLO Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIVIERA PONTI ROMANI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI Q1 24/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA PRATO DELLA VALLE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA PRATO DELLA VALLE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI RIV. TISO CAMPOSAMPIERO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA CAVAZZANA Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA CAVAZZANA Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA UMBERTO I Q1 24/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA UMBERTO I Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA UMBERTO I Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA R. MARIN Q1 24/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA R. MARIN Q1 24/03/2020 BANCHI ALIMENTARI P.ZA PRATO DELLA VALLE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020 ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020 ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA G. SALVEMINI Q1 24/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA C. REZZONICO Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA F. TURATI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 BANCHI ALIMENTARI VIA U. BASSI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA D. VALERI Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI Q1 24/03/2020 ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI Q1 24/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO Q1 24/03/2020