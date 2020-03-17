Sanificazione di strade e marciapiedi nei quartieri di Padova, l'elenco degli interventi
L’intervento è proseguito martedì 17 marzo dal quartiere 6 e proseguirà almeno fino a martedì 24 marzo toccando tutti i quartieri cittadini
Nei giorni scorsi le aree pedonali e le principali strade e marciapiedi del centro di Padova, soggetti a grandi passaggi di persone, sono stati oggetti di un approfondito intervento di pulizia con appositi mezzi e prodotti sanificanti ed è stato costruito un piano specifico e dettagliato per ogni quartiere.
Quartieri
L’intervento dunque prosegue partendo dal Quartiere 6. Qui come negli altri quartieri sono stati individuati i punti strategici per il passaggio delle idropulitrici, ovvero quelli in cui è previsto maggior afflusso e stazionamento di persone in questi giorni: farmacie e parafarmacie, istituti di credito, alimentari, banchi alimentari dei mercati, edicole, uffici postali. Contemporaneamente i mezzi lavastrade agiranno nelle stesse zone in cui sono in funzione le idropulitrici agendo in profondità su tantissime vie dei quartieri Un aggiornamento quotidiano dettagliato da parte degli operatori sui passaggi e i movimenti delle lavastrade, permetterà di tenere monitorato e modificare il piano all’occorrenza. Con il lavoro delle idropulitrici saranno coperti tutti i punti sensibili nell’arco di una settimana, pronti a ripetere il passaggio anche affinando via via il piano in base alle esigenze che saranno riscontrate sul territorio.
Sergio Giordani
Dichiara il Sindaco Sergio Giordani: «Stiamo mettendo il massimo impegno per i cittadini e per Padova, questi giorni difficili nulla è lasciato al caso per tutelare la pulizia e la salute pubblica, questo intervento capillare che abbiamo voluto in tutti i quartieri e non solo in centro ne è la dimostrazione. Una cosa resta chiara però: la più importante azione che possiamo fare contro il virus è affidata a ciascuno di noi e alla sua responsabilità. Stiamo a casa il più possibile, seguiamo le indicazioni alla lettera. Curiamo l'igiene personale, manteniamo le distanze. Niente scorciatoie, niente furberie, l'irresponsabilità di pochi può mettere a rischio la salute di tutti e la vita di molti. Padovani, il futuro è nelle nostre mani, dobbiamo essere uniti e rigorosi».
Chiara Gallani
Dichiara l’assessora Chiara Gallani: «In questi giorni stiamo tutti lavorando in emergenza per cercare di garantire al meglio tutte le azioni che possono tutelare cittadine e cittadini. Stiamo mettendo in campo tutto ciò che è possibile, nel rispetto della disponibilità e protezione del personale, e ringrazio chi negli uffici e sui mezzi si sta adoperando con passione per fare in modo possano essere garantiti questi servizi straordinari».
Elenco interventi
Di seguito l'elenco degli interventi previsti nei prossimi giorni con tutte le vie coinvolte:
|PIANIFICAZIONE SERVIZI IDROPULITRICE CITTA' DI PADOVA
|TIPOLOGIA ATTIVITA'
|VIA
|Q.RE
|INT.PREV.
|NOTE
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEI COLLI
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEI COLLI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. VOLTERRA
|Q6
|17/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA DEI COLLI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. VOLTERRA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. MERLIN
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI COLLI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. LAGRANGE
|Q6
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA MONTE CEVA
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE SIROTTOLO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLE CAVE
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CHIESANUOVA
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA METELLI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLA BISCIA
|Q6
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. MORANDINI
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTA'
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ASTICHELLO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ASTICHELLO
|Q6
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DUE PALAZZI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. PULLE'
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DUE PALAZZI
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SACRO CUORE
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|Q6
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SACRO CUORE
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TIONE
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTICHIERO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTICHIERO
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PROIMBOE
|Q6
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE FIRENZE
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PALERMO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAVONA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SIRACUSA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GOITO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA LIVORNO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CERNAIA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BRIGATA PADOVA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE CENGIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PALESTRO
|Q5
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PALESTRO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VICENZA
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE CENGIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE PASUBIO
|Q5
|17/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|17/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DECORATI AL VALOR CIVILE
|Q5
|17/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VALDOBBIADENE
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VITTORIO VENETO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONSELICE
|Q5
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA VITTORIO VENETO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROVIGO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ARMISTIZIO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEZZECCA
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEZZECCA
|Q5
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CARINI
|Q5
|18/03/2020
|GRANDI ALIMENTARI
|VIA QUARTO
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BRONZETTI
|Q5
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. CARINI
|Q5
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA F. SEVERI
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA A. MANZONI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. CRESCINI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA P. PARUTA
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. LOVARINI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. CRESCINI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P.P. VERGERIO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. SCINTILLA
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. DE' FILIPPESI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. COMINO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. DE' FILIPPESI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRE GAROFANI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. DE' FILIPPESI
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|Q4
|18/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA A. PIZZAMANO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL CRISTO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VECCHIA
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PIOVESE
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. SANDELLI
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA P. BEMBO
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|Q4
|18/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|Q4
|19/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|Q4
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA POMPONIO LETO
|Q4
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CHIABRERA
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUASTI
|Q4
|19/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA V. MONTI
|Q4
|19/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.LE V. CUOCO
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI SALICI
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLA PACE
|Q4
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CHIABRERA
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUASTI
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA MARIA ASSUNTA
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. FORTUNATO
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. MONTI
|Q4
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE V. CUOCO
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|Q4
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|Q4
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.LE SANTA CROCE
|Q4
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE SANTA CROCE
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|Q4
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE SANTA CROCE
|Q4
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE DELLA STANGA
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA L. DA PORTO
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA L. DA PORTO
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.A. LONGHIN
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. MARONCELLI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FIDENZIO
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VENEZIA
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. GRASSI
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.A. LONGHIN
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN CRISPINO
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA ZANELLATO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. GRASSI
|Q3
|19/03/2020
|GRANDI ALIMENTARI
|VIA VENEZIA
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA ZANELLATO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. PROSDOCIMI
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA E. FORCELLINI
|Q3
|19/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA E. FORCELLINI
|Q3
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. BOCCACCIO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. ARIOSTO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN CAMILLO DE LELLIS
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. PROSDOCIMI
|Q3
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA E. DE REGNIER
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. FORCELLINI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. BOCCACCIO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GATTAMELATA
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONS. G.FORTIN
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. FORCELLINI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. CEOLDO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA B. SCARDEONE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GATTAMELATA
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A.S. SOGRAFI
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA A. PROSDOCIMI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELL'IPPODROMO
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DELL'IPPODROMO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DI LENNA
|Q3
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CARDAN
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MORTISE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA R. BAJARDI
|Q3
|19/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA FORNACI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TORRE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TORRE
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. GIOLITTI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. GIOLITTI
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA S. FRACCALANZA
|Q3
|19/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN MARCO
|Q3
|19/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.LE S. BARBATO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE S. BARBATO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN MARCO
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA BRAVI
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALSAZIA
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN SALVATORE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO STATI UNITI
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|Q3
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|C.SO STATI UNITI
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE DELL'INDUSTRIA
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA LISBONA
|Q3
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA MESSICO
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PRIMA STRADA
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE DELL'INDUSTRIA
|Q3
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA BARDELLA VIRGILIO
|Q3
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. CONFALONIERI
|Q3
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA G. ZANON
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. VERROCCHIO
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|Q2
|20/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. LIPPI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. RENI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. RENI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. VECELLIO
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. SAETTA
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. VALMARANA
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MARCO LANDO
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. BONAZZA
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANNIBALE DA BASSANO
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA E. TOTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. PEROSI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA N. PIZZOLO
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA N. PIZZOLO
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|20/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. MINIO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ZARA
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LO T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CURZOLA
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ENRICO RUBALTELLI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MALTA
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SAN CARLO
|Q2
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA E. PETRELLA
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. AVANZO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LO B. PARENTINO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|CAV. BORGOMAGNO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LE DELL'ARCELLA
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. AVANZO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CURZOLA
|Q2
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANSUINO DA FORLI'
|Q2
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA D. BRAMANTE
|Q2
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA D. BRAMANTE
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. INDUNO
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|Q2
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANSUINO DA FORLI'
|Q2
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA CAVOUR
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI SIGNORI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEL DUOMO
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELL'INSURREZIONE
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA G. GARIBALDI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA D. MANIN
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA D. MANIN
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DANTE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI FABBRI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI TADI
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL RISORGIMENTO
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA F. BUSONERA
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. OBERDAN
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. OBERDAN
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. VERDI
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. VERDI
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GORIZIA
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE DI PIETA'
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROLANDO DA PIAZZOLA
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|Q1
|21/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN CLEMENTE
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|Q1
|21/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA LUCIA
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V.S. BREDA
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|Q1
|21/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.TA A. SARTORI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DANTE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL VESCOVADO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLE PIAZZE
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VENTI SETTEMBRE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.TA DELLA GARZERIA
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA CAVOUR
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MARSALA
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELL'INSURREZIONE
|Q1
|23/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|Q1
|23/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE DI PIETA'
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|CORSO GARIBALDI
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|Q1
|23/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.LE DI PORTA SAN GIOVANNI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE MAZZINI
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.LE MAZZINI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE MAZZINI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE MAZZINI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO PELLEGRINO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PETRARCA
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PETRARCA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTE MOLINO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN PROSDOCIMO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO PELLEGRINO
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GIOTTO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. PALEOCAPA
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. OGNISSANTI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA EREMITANI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA EREMITANI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA EREMITANI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIV. TITO LIVIO
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ALTINATE
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ALTINATE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTINATE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTINATE
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO L. BELLUDI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA C. BATTISTI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAPPELLI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEGLI ZABARELLA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL PORTELLO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL SANTO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL SANTO
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. ALESSIO
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. JAPPELLI
|Q1
|23/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G.B. BELZONI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.B. BELZONI
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.B. BELZONI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.B. TIEPOLO
|Q1
|23/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA M. CESAROTTI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA OGNISSANTI
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA RUDENA
|Q1
|23/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN FRANCESCO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA SOFIA
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PORCIGLIA
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. DEL BUSINELLO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA MARIA IN CONIO
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIV. TITO LIVIO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. MARZOLO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEGLI ZABARELLA
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA RUDENA
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEL PORTELLO
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIVIERA PONTI ROMANI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|Q1
|24/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. TISO CAMPOSAMPIERO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAVAZZANA
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAVAZZANA
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA UMBERTO I
|Q1
|24/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA UMBERTO I
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA UMBERTO I
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA R. MARIN
|Q1
|24/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA R. MARIN
|Q1
|24/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE DELLA STAZIONE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA A. DE GASPERI
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA A. DE GASPERI
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA A. DE GASPERI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA G. SALVEMINI
|Q1
|24/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA C. REZZONICO
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA F. TURATI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|BANCHI ALIMENTARI
|VIA U. BASSI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA D. VALERI
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DEGLI SCROVEGNI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|Q1
|24/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DEGLI SCROVEGNI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA A. DE GASPERI
|Q1
|24/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|Q1
|24/03/2020
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