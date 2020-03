Coronavirus, il Comune di Padova chiude gli argini cittadini: l'ordinanza

Il Comune di Padova ha deciso - con un'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani - di chiudere tutti i lungargini cittadini.

Il commento

Dichiara il sindaco Giordani: «Prima la salute, è a questo tutti dobbiamo pensare. È una scelta a tutela di tutti i cittadini, runners compresi. Non potevamo tollerare il bis di sabato e domenica scorsa con centinaia di persone di corsa lungo i nostri argini, gli assembramenti sono pericolosi e non ci possiamo permettere nuovi focolai. E' un momento difficile, giorni cruciali per arginare il contagio anche a Padova, che è la provincia più colpita del Veneto e non voglio lasciare nulla di intentato per arginare il virus. Ringrazio tutti i cittadini che stanno collaborando con attenzione, questa sfida la vinciamo solo così. Un pensiero a tutte e tutti quelli che devono continuare a lavorare per mandare avanti il Paese e i servizi essenziali, rispettare le regole è il miglior tributo e ringraziamento che possiamo rivolgere loro, assieme a un consistente sforzo nei luoghi di lavoro privati e pubblici perché sia tutelata la salute di queste persone. Torneremo ad assaporare la nostra libertà, un bene a cui non dobbiamo né vogliamo rinunciare, ma proprio per questo adesso tutti dobbiamo serrare i ranghi e darci una mano».

L'ordinanza

Nell'ordinanza, il cui oggetto è "Provvedimento ex art.50 c.5 D.Lgs. 267/2000 finalizzato all’adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 “Coronavirus” mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale dei principali lungargini cittadini", si legge: "Preso atto delle numerose segnalazioni giunte da più parti (privati cittadini, organi di informazione, gruppi di pressione) evidenzianti la presenza di numerose persone ed il formarsi di affollamenti favoriti anche dalle particolari e favorevoli condizioni climatiche stagionali lungo gli argini comunali e appurata la veridicità di tali segnalazioni, dal riscontro di controlli e sopralluoghi posti ripetutamente in atto dalla Polizia Locale, e che la frequentazione delle predette località si mantiene costante nell’arco giornaliero e settimanale, con punte elevate anche di centinaia di persone intente a camminare e correre nello svolgimento di attività motorie o sportive o nell’atto di condurre cani a passeggio al fine dell’espletamento delle esigenze fisiologiche dell’animale" il sindaco "Ordina fino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica, l’interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati:

Lungargine Scaricatore

Lungargine Codotto Maronese

Lungargine Terranegra

Passeggiata “Cammino dei Giusti nel Mondo”

Lungargine san Gregorio

Lungargine del Piovego

Viale Colombo

Lungargine Boschetto

Argine Sinistra Brentella

Lungargine dei Barcari

Passeggiata Miolati

Passeggiata Cammillotti;

e di consentire il transito esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l’accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro".