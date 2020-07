Coronavirus, sale a 16 il numero dei positivi presenti alla commemorazione funebre a Padova

Un'inevitabile crescita: salgono a 16 le persone risultate positive al Coronavirus dopo la commemorazione funebre promossa dalla comunità del Camerun tenutasi sabato 4 luglio in un’area limitata dell’ampio parco pubblico Fenice in via Lungargine Rovetta a Padova e a cui avrebbero partecipato circa 200 persone.

Tamponi

I tamponi effettuati sono saliti a quota 130, consentendo così di stringere il cerchio sui presenti e isolarli in caso di comprovata positività: previsti per sabato 18 altri 50 test.