Coronavirus, il confronto completo dei dati degli ultimi 14 giorni a Padova e in Veneto

Ce l'avevate chiesta in molti, e noi vi avevamo già accontentato sette giorni fa. E lo facciamo anche oggi: vi proponiamo una nuova, semplicissima analisi relativa alla variazione negli ultimi sette giorni dei dati sull'emergenza Coronavirus nel Padovano e in Veneto, verificando questa volta la differenza tra quelli dei bollettini (fornito da Azienda Zero e Regione Veneto) di domenica 19 e domenica 26 aprile e quelli di oggi, domenica 3 maggio. Anche in quest'occazione partiamo doverosamente - e rispettosamente - da quello relativo ai morti: dai 918 decessi in ospedale (che salgono a 1.087 considerando anche quelli extra-ospedale) del 19 aprile si passa rispettivamente ai 1.071 e 1.315 di domenica 26 aprile e ai 1.189 e 1.523 di domenica 3 maggio, vale a dire + 118 per quanto riguarda i decessi ospedalieri - la differenza della settimana precedente era + 153 - e + 208 per quanto riguarda i decessi extra-ospedalieri (in questo caso la differenza della settimana precedente era + 228)

I dati

Per i restanti dati vi indichiamo semplicemente i valori, come in una tabella.

TAMPONI

19 aprile: 256.686

26 aprile: 315.037 (+ 58.751)

3 maggio: 378.509 (+ 63.472)

CASI ATTUALMENTE POSITIVI

19 aprile: 10.210 in Veneto 2.003 a Padova e provincia

26 aprile: 9.138 in Veneto e 1.423 a Padova e provincia (- 1.072 e - 580)

3 maggio: 7.299 in Veneto e 786 a Padova e provincia (- 1.839 e - 637)

NEGATIVIZZATI VIROLOGICI

19 aprile: 4.638 in Veneto e 1.382 a Padova e provincia

26 aprile: 7.018 in Veneto e 2.080 a Padova e provincia (+ 2.380 e + 698)

3 maggio: 9.517 in Veneto e 2.749 a Padova e provincia (+ 2.499 e + 669)

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

19 aprile: 11.913 in Veneto e 1.968 a Padova e provincia

26 aprile: 8.319 in Veneto e 1.139 a Padova e provincia (- 3.549 e - 829)

3 maggio: 6.830 in Veneto e 740 a Padova e provincia (- 1.489 e - 399)

RICOVERATI