Coronavirus, il confronto completo dei dati degli ultimi sette giorni nel Padovano e in Veneto

Ce l'avete chiesta in molti. E noi vi accontentiamo: vogliamo proporvi una semplicissima analisi relativa alla variazione negli ultimi sette giorni dei dati relativi all'emergenza Coronavirus nel Padovano e in Veneto, verificando la differenza tra quelli del bollettino (fornito da Azienda Zero e Regione Veneto) di domenica 19 aprile e quelli di oggi, domenica 26 aprile. Partendo doverosamente - e rispettosamente - da quello relativo ai morti: dai 918 decessi in ospedale (che salgono a 1.087 considerando anche quelli extra-ospedale) di sette giorni fa si passa rispettivamente a 1.071 e 1.315, vale a dire +153 per quanto riguarda i decessi ospedalieri e +228 per quanto riguarda i decessi extra-ospedalieri.

Tamponi e positivi

Un dato senza dubbio tristissimo ma importante, perché rende l'idea dell'emergenza. Ma per proseguire la nostra analisi faremo un confronto altrettanto importante, che rende ancor più significativi i numeri che vi proporremo in seguito. Stiamo parlando dei tamponi effettuati e analizzati: dai 256.286 di domenica 19 si è passati ai 315.037 odierni, ovvero ben 58.751 in più in soli sette giorni. Merito soprattutto della nuova macchina in funzione a Padova, che consente al Veneto di mantenere la sua leadership mondiale (e sottolineiamo "mondiale", il che vuol dire che una sola Regione è in grado di "battere" intere nazioni) di tamponi effettuati ogni milione di abitanti. Spiegato ciò passiamo al terzo confronto, vale a dire quello dei casi attualmente positivi: domenica 19 erano 10.210 in Veneto di cui 2.003 a Padova e provincia, oggi sono 9.138 di cui 1.423 a Padova e provincia. Il che vuol dire oltre 1.000 in meno in tutto il territorio regionale e 580 in meno a Padova e provincia nel giro di sette giorni e nonostante la grande massa di nuovi tamponi realizzati.

Negativizzati e isolamento domiciliare

Un trend che si ricontra anche per quanto riguarda altri due confronti non meno importanti. Il primo è relativo ai negativizzati virologici, ovvero le persone guarite: se domenica 19 aprile erano 4.638 in Veneto di cui 1.382 a Padova e provincia, oggi sono 7.018 di cui 2.080 a Padova e provincia. Il secondo riguarda i soggetti in isolamento domiciliare: se domenica 19 aprile erano 11.913 in Veneto di cui 1.968 a Padova e provincia, oggi sono 8.319 di cui 1.139. In due parole: molti meno.

Ricoverati e dimessi

Chiudiamo con gli ospedali del Veneto. Il primo confronto è quello relativo ai ricoverati a livello regionale: domenica 19 erano 1.448 di cui 184 in terapia intensiva, oggi sono 1.221 di cui 124 in terapia intensiva. Se questo (fortunatamente) diminuisce quello dei dimessi (altrettanto fortunatamente) aumenta: dai 2.089 di sette giorni fa si passa ai 2.453 di oggi, ovvero 364 in più.

Conclusioni

I dati, dunque, parlano chiaro: il Coronavirus sta lentamente allentando la sua morsa. Esatto, quel "lentamente allentando" è proprio scritto in grassetto. Perché molti altri lo hanno già fatto, ma noi vogliamo aggiungerci al "coro" e spiegarvi una cosa: questa morsa continuerà ad allentarsi e a farci ritornare non tanto a una vita normale ma decisamente migliore di quella degli ultimi due mesi se e solo se continueremo a indossare sempre e comunque le mascherine e se continueremo a rispettare le altre norme igieniche e di distanziamento sociale. Indipendentemente dalle decisioni che il Governo prenderà per le prossime fasi. Dateci ascolto, davvero...