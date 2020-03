Coronavirus: nell'area rossa di Vo' la consegna dei giornali omaggio per i cittadini (Video)

In tempi di Coronavirus e zone rosse anche ricevere un giornale, sia esso un quotidiano o un settimanale, consente di rivivere un momento di normalità. Così mercoledì mattina è stata rifornita l'edicola di Vo' e in comune sono state sistemate alcune copie omaggio per i cittadini. Tutte le operazioni sono state seguite da vicino dai carabinieri che da ormai 10 giorni presidiano costantemente i varchi di accesso e di uscita dal paese insieme alle altre forze dell'ordine. All'alba di martedì era stato documentato lo scambio di merci tra due camion e oggi è possibile vedere nel video come vengono consegnati i giornali ai cittadini in isolamento.

