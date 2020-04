Strade deserte a Padova e provincia: le emblematiche immagini dall'elicottero dei carabinieri

Militari del Comando Provinciale di Padova sono stati impegnati per circa due ore nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 aprile, in una serie di posti di controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni Covid ma anche per scoraggiare eventuali malintenzionati.

Controlli

Le pattuglie - circa 30 militari in tutto - con il supporto dell'elicottero del 14° Elinucleo Carabinieri di Belluno sono state impegnate sulle principali arterie viarie dei comuni di Teolo, Vo', Monselice, Due Carrare e Abano Terme. Una cinquantina le persone controllate e una trentina i veicoli. Impressionante la vista dall'alto: strade e ferrovie deserte e pochissimi movimenti in tutto il territorio dei Colli, della Bassa e del bacino termale. Da segnalare un incendio, verosimilmente accidentale dovuto a perdita di carburante, di una Mercedes classe C in via dei Colli ad Abano Terme con immediato intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione (illesi un uomo e una donna moldavi che erano a bordo del veicolo) e un allarme in abitazione a Teolo, fortunatamente partito per un malfunzionamento dell'impianto.