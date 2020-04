«Ci siamo fermati sui Colli Euganei per fare una doccia»: sanzionate due persone

La "Fase 2" si avvicina, ma non è ancora attiva. Per questo motivo proseguono anche sabato 25 aprile i controlli della polizia su tutto il territorio di Padova e provincia. E anche se il traffico è molto scarso su strade e autostrade qualcuno che contravviene alle disposizioni c'è.

Sanzione

Le uniche persone che risultano sanzionate al momento sono due cittadini di origini romene, i quali - fermati in zona Colli Euganei - hanno provato a giustificarsi affermando di essere rientrati in Italia nella notte provenienti dall’Ungheria e di essere diretti in Germania. Un'insolita deviazione del tragitto, che i due uomini hanno cercato di spiegare così: «Ci troviamo in zona per fare una doccia». Non riuscendo però a indicare un luogo preciso - e alla luce delle motivazioni fornite in precedenza, non comprese tra quelle autorizzate dalla normativa sulle restrizioni - i due romeni sono stati pesantemente multati.