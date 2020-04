Padova accoglie 25 feretri provenienti da Bergamo: lo straziante arrivo al Cimitero Maggiore

Padova ha accolto mercoledì primo aprile 25 feretri provenienti da Bergamo, città straziata dall’emergenza Coronavirus.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Cremazione

Vista l’emergenza, come è ormai tristemente noto, queste salme non riescono più a essere cremate negli impianti locali e quindi tramite l’Esercito Italiano vengono portate in altri impianti crematori. Le salme arrivate in città presso il Cimitero Maggiore intorno alle ore 16.45, sono state accolte e salutate dal Sindaco di Padova Sergio Giordani, dall’assessora Francesca Benciolini, da Don Marco Cagol in rappresentanza della Diocesi di Padova oltre che da un picchetto d’onore della Polizia Locale di Padova e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova. Nei prossimi giorni arriveranno a Padova altre salme provenienti dalla Lombardia, sia trasportate dall’Esercito che conferite dalle imprese delle onoranze funebri lombarde.

Sergio Giordani

Dichiara il sindaco Sergio Giordani: «Doveroso portare il saluto di tutta la città a questi poveri defunti. Davvero straziante pensare che queste persone sono mancate senza la vicinanza dei loro cari e senza poter avere nessuno al seguito del corteo funebre. Un dolore immenso, una scena straziante che mi ha profondamente commosso».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Francesca Benciolini

Afferma l'assessora Francesca Benciolini: “«Il nostro contatto con il Comune di Bergamo è stato immediato fin da quando queste tragiche difficoltà si sono rese evidenti. Ci siamo dichiarati disponibili a dare un supporto in tutte le forme che si fossero rese necessarie e oggi purtroppo ci siamo trovati a dover dare una risposta, per quanto triste e drammatica. In questo momento, dove una battaglia durissima contro il virus ci coinvolge tutti, la solidarietà tra comuni e tra comunità è un elemento fondamentale. Essere lì oggi per me significa essere partecipi fino in fondo al dramma vissuto da tantissime persone e famiglie delle nostre comunità allargate, in questo momento in cui non è possibile accompagnare le persone nel trapasso e offrire un momento collettivo di saluto. Abbiamo offerto la nostra disponibilità anche ad altre città in difficoltà estrema».