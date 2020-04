Coronavirus, l'aggiornamento mattutino sui contagi e i decessi a Padova e in Veneto

Il primo bollettino di giornata per venerdì 17 aprile emesso da Azienda Zero sulla situazione del contagio da Coronavirus nel Padovano e in Regione.

Padova

In provincia di Padova i casi totali di persone risultate affette da Covid-19 salgono a 3.591, 36 in più rispetto a giovedì inclusi gli 87 casi di Vo' riscontrati da inizio emergenza. Attualmente sono positive 2.243 persone e 2763 persone si trovano in isolamento domiciliare perché contagiate o attenzionate per essere venute in contatto con individui positivi. I decessi da inizio emergenza risultano 186, nessuno in più rispetto al bollettino della serata di mercoledì. I negativizzati salgono complessivamente a 1075. I pazienti ricoverati in area non critica nelle diverse strutture della provincia sono 187 (74 in Azienda Ospedaliera a Padova, 109 a Schiavonia e 4 a Camposampiero) oltre a 7 a Villa Maria e 9 all'ospedale di Comunità di Camposampiero: questi ulteriori 16 sono pazienti trasferiti nelle strutture territoriali prima della dimissione per dare maggior respiro agli ospedali. In terapia intensiva nessun nuovo accesso in provincia, dove i ricoverati scendono a 24 tra Padova e il Covid-Hospital della Bassa. Altre 2 persone restano in rianimazione a Cittadella. I dimessi dalle strutture salgono a 424.

Veneto

In Veneto i contagiati da inizio emergenza salgono a 15.374, 155 in più rispetto a giovedì. I casi attualmente positivi sono 10.618 con 13.489 persone in isolamento domiciliare. Otto i decessi ufficializzati nelle ultime ore, mentre crescono di 4 unità i ricoveri in area non critica (1.359 attuali) e cala di 3 unità il numero dei pazienti in rianimazione (197 complessivi). I dimessi in Regione salgono a 1.958. La provincia con più casi positivi si conferma Verona (3.805).

