Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella serata di lunedì 9 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino col secondo aggiornamento di giornata

Padova

In provincia di Padova si registrano 186 casi - 2 in più rispetto alla mattinata odierna - positivi al Covid-19, oltre a 88 positivi nel cluster di Vo' (uno in più sempre rispetto alla mattinata). L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 51 pazienti affetti da Coronavirus, 16 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 25 i dimessi. Quattro pazienti positivi, inoltre, ricoverati all'ospedale di Piove di Sacco, di cui uno in terapia intensiva.

Veneto

Nella serata del 9 marzo i casi di Covid-19 registrati in regione sono 771, con 264 ricoverati di cui 61 in terapia intensiva. Sono invece 37 le persone dimesse dal 21 febbraio e 21 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova è la provincia più colpita dai contagi, seguita da Venezia (145), Treviso (142), Verona (87), Vicenza (56), Belluno (27) e Rovigo (6) mentre 29 casi sono ancora in attesa di assegnazione.