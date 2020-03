Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino col secondo aggiornamento di giornata.

Padova

In provincia di Padova si registrano 538 casi - 9 in più rispetto alla mattinata odierna - positivi al Covid-19, oltre a 82 positivi nel cluster di Vo'. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 110 pazienti affetti da Coronavirus (ben 42 in più rispetto a questa mattina), 21 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 38 i dimessi e 6 i decessi. Negli ospedali di Schiavonia, Piove di Sacco e Cittadella si trovano invece rispettivamente 57 ricoverati di cui 7 in terapia intensiva, 6 ricoverati di cui uno in terapia intensiva e 10 ricoverati di cui zero in terapia intensiva. Da registrare purtroppo un nuovo decesso all'ospedale di Cittadella.

Veneto

Nel tardo pomeriggio del 14 marzo i casi di Covid-19 registrati in regione sono 1.994 (57 in più rispetto alla mattinata odierna), con 721 ricoverati di cui 125 in terapia intensiva. Sono invece 118 le persone dimesse dal 21 febbraio e 60 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova è la provincia più colpita dai contagi, seguita da Treviso (392), Venezia (296), Verona (281), Vicenza (220), Belluno (78) e Rovigo (27) mentre 47 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 32 hanno il domicilio fuori dal Veneto .

