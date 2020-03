Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nel tardo pomeriggio di sabato 21 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino col secondo aggiornamento di giornata.

Padova

In provincia di Padova si registrano 1.120 casi - 48 in più rispetto alla mattinata odierna - positivi al Covid-19 oltre a 83 positivi nel cluster di Vo'. 2.721 le persone in isolamento domicilare. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 116 pazienti affetti da Coronavirus, 32 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 62 i dimessi e 8 i decessi. Negli ospedali di Schiavonia, Piove di Sacco e Cittadella si trovano invece rispettivamente 121 ricoverati di cui 18 in terapia intensiva, 1 ricoverato in terapia intensiva e 5 ricoverati di cui zero in terapia intensiva. L'ospedale di Schiavonia registra purtroppo due nuovi decessi.

Veneto

Nel tardo pomeriggio del 21 marzo i casi di Covid-19 registrati in regione sono 4.809 (192 in più rispetto alla mattinata odierna), con 1.341 ricoverati di cui 257 in terapia intensiva. Sono invece 298 le persone dimesse dal 21 febbraio e 164 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova è la provincia più colpita dai contagi, seguita da Verona (993), Treviso (864), Venezia (685), Vicenza (594), Belluno (216) e Rovigo (68) mentre 106 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 80 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

