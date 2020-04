Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella mattinata di sabato 4 aprile Azienda Zero ha emesso il bollettino col primo aggiornamento di giornata.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 4 aprile 2.261 casi di persone attualmente positive al Covid-19 (il totale dall'inizio dell'emergenza è di 2.546, con 98 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 187 negativizzati virologici, quindi guariti) oltre a 17 attualmente positive - sulle 86 totali - nel cluster di Vo'. 4.424, invece, le persone in isolamento domicilare nell'intera provincia. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 131 pazienti affetti da Coronavirus, 31 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 151 i dimessi e 29 i decessi. Negli ospedali di Schiavonia, Cittadella e Camposampiero si trovano invece rispettivamente 131 ricoverati di cui 21 in terapia intensiva (113 dimessi e 42 morti), 5 ricoverati tutti in terapia intensiva e 10 ricoverati in area non critica. 14 pazienti in area non critica sono inoltre ricoverati nella casa di cura Villa Maria. Da registrare purtroppo due nuovi decessi all'ospedale di Padova.

Veneto

Nella mattinata del 4 aprile i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 9.306, con 1.918 ricoverati di cui 324 in terapia intensiva. Sono invece 1.121 le persone dimesse dal 21 febbraio e 563 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 607 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova con 2.278 casi attualmente positivi - compresi quelli di Vo' - su 2.632 totali - è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Verona (2.269 su 2.547 totali), Treviso (1.374 su 1.687 totali), Vicenza (1.370 su 1.608 totali), Venezia (1.126 su 1.362 totali), Belluno (471 su 522 totali) e Rovigo (162 su 184 totali) mentre 77 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 205 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

