Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella serata di martedì 10 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino col secondo aggiornamento di giornata

Padova

In provincia di Padova si registrano 241 casi - 34 in più rispetto alla mattinata odierna - positivi al Covid-19, oltre a 89 positivi nel cluster di Vo'. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 51 pazienti affetti da Coronavirus, 17 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 30 i dimessi. 18 i ricoverati all’Ospedale di Schiavonia. Quattro pazienti positivi, inoltre, ricoverati all'ospedale di Piove di Sacco, di cui uno in terapia intensiva.

Veneto

Nella serata del 10 marzo i casi di Covid-19 registrati in regione sono 913, con 302 ricoverati di cui 69 in terapia intensiva. Sono invece 53 le persone dimesse dal 21 febbraio e 26 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova è la provincia più colpita dai contagi, seguita da Venezia (160), Treviso (158), Verona (106), Vicenza (75), Belluno (29) e Rovigo (10) mentre 40 casi sono ancora in attesa di assegnazione.