Coronavirus, il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 18 maggio 306 casi di persone attualmente positive al Covid-19 (il totale dall'inizio dell'emergenza è di 3915, con 267 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 3.254 negativizzati virologici, quindi guariti) oltre a una attualmente positiva - sulle 88 totali - nel cluster di Vo'. 355, invece, le persone in isolamento domicilare nell'intera provincia. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 8 pazienti attualmente affetti da Coronavirus, due dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 306 i dimessi e 65 i decessi. Negli ospedali di Schiavonia e Camposampiero si trovano invece rispettivamente 21 ricoverati di cui 4 in terapia intensiva (270 dimessi e 103 morti) e due ricoverati in area non critica. Da registrare purtroppo un nuovo decesso all'ospedale di Padova.

Veneto

Nella mattinata del 18 maggio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 4.004, con 263 ricoverati attualmente positivi di cui 22 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri salgono a 541 di cui 51 in terapia intensiva). Sono invece 3187 le persone dimesse dal 21 febbraio e 1.322 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 1.803 considerati quelli "extra-ospedale").