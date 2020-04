Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

L'aggiornamento sulla situazione dell'epidemia da Covid-19 in provincia e in Veneto: ancora due morti tra l'Azienda Ospedaliera e Schiavonia

Padova

Nel Padovano le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 3.872: sono 9 in più rispetto all'ultimo conteggio e includono gli 88 del cluster di Vo' dove il numero dei contagi è salito di 1 nella giornata di lunedì. Attualmente sono positive 1.178 persone (5 a Vo') e i negativizzati totali salgono a 2.421 (80 a Vo'). L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 56 pazienti affetti da Coronavirus in area non critica (-4) e 12 in terapia intensiva (+0). Dal 21 febbraio sono 280 i dimessi e 58 i decessi (+1 nelle ultime 24 ore). Nel Covid Hospital di Schiavonia i degenti sono 91 in totale, 85 in area non critica (-10) e 6 in rianimazione (+1). Il nosocomio nelle ultime 24 ore ha contato un decesso. Negli altri nosocomi e negli ospedali di comunità di Camposampiero e Villa Maria sono ricoverate altre 27 persone: sono quelle nelle condizioni meno gravi trasferite nelle strutture in attesa delle dimissioni.

Veneto

In regione sono positive dall'inizio dell'emergenza 17.708 persone (+129) di cui 8601 attualmente contagiate e 7.699 negativizzate. I decessi salgono a 1.408. In totale i pazienti ricoverati in area non critica sono 1.067 (-32) e 120 quelli in rianimazione (-3), a cui si aggiungono i 123 nelle strutture territoriali in attesa delle dimissioni. I decessi nelle ultime ore sono stati 18.