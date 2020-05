Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Azienda Zero ha reso noto l'aggiornamento sulla situazione dell'epidemia da Coronavirus in regione.

Padova

Dopo il calo dei nuovi positivi rilevati nel Padovano (attestatisi sullo zero) i casi tornano a salire seppur di poche unità. Rispetto a giovedì mattina se ne registrano 7 in più. Da inizio emergenza sono quindi 3.862 i contagi accertati tramite tampone, mentre sono attualmente positive 941 persone. I deceduti complessivi (nelle strutture e sul territorio) sono 248 e 818 le persone (positive o sospette perché venute a contatto con contagiati) attualmente in isolamento domiciliare. Salgono a 2.673 i negativizzati virologici. Rispetto all'ultimo bollettino si registra solo un decesso a Schiavonia.

Veneto

In regione sono 84 i nuovi contagi accertati che portano il totale da inizio epidemia a quota 18.098, mentre ad oggi sono positive al Covid 7.779 persone. I decessi complessivi dentro e fuori le strutture sono 1.479 e 8.840 i negativizzati. In isolamento domiciliare si trovano 7.182 soggetti. Rispetto al bollettino di giovedì i decessi aumentano di 5 unità, mentre diminuiscono di 13 i ricoverati in area non critica (977 in totale) e resta stabile il dato per le terapie intensive con 110 pazienti. La provincia con più casi attualmente positivi resta Verona (2.780), quarta Padova (1.004) dietro Vicenza e Treviso.