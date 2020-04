Coronavirus, i dati dei decessi in Veneto suddivisi per fascia di età e provincia

In grandissima parte anziani. Ma non solo: la Regione Veneto ha diffuso una tabella con la suddivisione per fascia di età e per Ulss delle morti per Coronavirus.

Veneto

E a balzare subito agli occhi è il dato relativo alle morti in Veneto di persone sopra ai 75 anni: sono 594 delle 736 totali (dato del bollettino aggiornato alle ore 8 di mercoledì 8 aprile e relativo al totale dei decessi in ospedale ed extra ospedale). Seguoni i 101 decessi tra i 65 e i 74 anni, i 33 decessi tra i 55 e i 64 anni e gli 8 decessi tra i 45 e i 54 anni.

Provincia di Padova

Per quanto riguarda l'Ulss 6 Euganea (che serve tutta la provincia di Padova) si registrano due morti tra i 45 e i 54 anni, 4 morti tra i 55 e i 64 anni, 12 morti tra i 65 e i 74 anni e 115 oltre i 75 anni.

