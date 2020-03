«Falso che i provvedimenti dureranno fino al 31 luglio, contiamo di sospenderli molto prima»

«Questo nuovo decreto legge serve a riordinare i provvedimenti che stiamo adottando e a regolamentare più puntualmente e in modo più trasparente le nostre attività. Lasciamo inoltre che i presidenti delle Regioni possano adottare misure anche più restrittive e severe. A livello sanzionatorio abbiamo anche introdotto il pagamento di una multa da 400 a 3.000 euro: sono soddisfatto e orgoglioso del comportamento della stragrande maggioranza degli italiani. Da questa mattina assisto alla diffusione di una bozza che è superata, abbiamo portato importanti modifiche e quindi non è da considerare quella bozza. Non è assolutamente vero che l'emergenza e i provvedimenti dureranno fino al 31 luglio, la data del 31 luglio non è la data della conclusione delle misure restrittive, confidiamo di rimuoverle molto prima. Abbiamo deliberato a fine gennaio lo stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio dopo che l'Oms aveva dichiarato l'emergenza globale, ma non significa che le restrizioni verranno prorogate fino a quella data. Quello è lo "spazio" per l'emergenza, ma siamo pronti a ritirare le misure restrittive in qualsiasi momento e anzi siamo fiduciosi che si possano sospendere ben prima di quel 31 luglio e che si possa così davvero a tornare alle nostre abitudini e a un migliore stile di vita. Mi auguro che lo sciopero dei benzinai possa rientrare, ma posso già fin d'ora garantire che la filiera agroalimentare e l'approvvigionamento di carburante saranno garantiti»: queste le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Conte nella diretta Facebook iniziata alle ore 18.35 di martedì 24 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.