«70mila mascherine distribuite gratis in farmacia da martedì 24»: ecco come ritirarle

Il sindaco Sergio Giordani annuncia la distribuzione gratuita alla cittadinanza di circa 70mila mascherine di protezione a partire da domani, martedì 24 marzo, nelle farmacie cittadine.

L'annuncio

Spiega il sindaco Giordani: «Dopo aver rifornito in maniera consistente di mascherine di protezione ospedali, forze dell’ordine, volontari e le categorie più esposte si procede ora a distribuirne gratuitamente una parte alle cittadine e ai cittadini di Padova. Circa 70mila mascherine che fanno parte della scorta arrivata a Padova come donazione dalla città di Guangzhou sono già state consegnate lunedì 23 marzo in parti eque dalla nostra Protezione Civile a tutte le farmacie del territorio comunale di Padova. Le cittadine e i cittadini del Comune di Padova potranno ritirarle gratuitamente da domani, martedì 24 marzo, nel numero massimo di due a testa, fino all’esaurimento di questa prima fornitura. Nel ringraziare di cuore tutte le farmaciste e i farmacisti di Padova, che si sono resi disponibili a questa importante azione e che sicuramente sono i professionisti più indicati ed esperti nel fornire tali dispositivi nelle modalità corrette e igieniche, vanno fatte alla popolazione alcune importanti raccomandazioni:

L’uso della mascherina non sostituisce in alcun modo le misure necessarie a evitare e contenere il contagio, che restano tassativamente quelle via via disposte dal Governo, dalla Regione e dalle autorità sanitarie. Si tratta di un dispositivo di protezione individuale, monouso, da usare solo quando, nei pochi casi previsti, si deve uscire di casa per motivi di necessità o per motivi di emergenze sanitarie. Non vanno creati per nessuna ragione assembramenti fuori dalle farmacie, per rispetto delle norme d’igiene prescritte e per rispetto dei farmacisti che svolgono per senso civico questa attività per la cittadinanza. Quindi ci si deve recare nella farmacia più vicina a casa e ci si dovrà mettere in fila a distanza uno dall’altro di almeno un metro, entrando uno alla volta, e agevolando al massimo con ordine il lavoro di distribuzione. Non ci saranno deroghe a queste regole. Il numero di mascherine che saranno date è due a testa e chi ne dispone già, è pregato di non accaparrarsene ancora, perché il senso civico deve spingerci a favorire chi non le ha trovate in questi giorni. Ricordiamo che è vietato spostarsi da Comune a Comune senza motivi molto stringenti e precisi, motivi che non comprendono il prendere la mascherina a Padova. Trasgredire questa norma rappresenta un reato penale. Saranno fatti controlli a campione all’uscita delle farmacie, quindi raccomandiamo nella maniera più assoluta di evitare di raggiungere Padova da altri Comuni.

Sono in arrivo dalla Regione Veneto anche le barriere protettive donate dall'azienda padovana Grafica Veneta, nella giornata di martedì 24 marzo daremo indicazioni alla cittadinanza sulle modalità di distribuzione anche di queste, diffusione che prenderà avvio nei prossimi giorni. Nel frattempo sono stati avviati già altri contatti che sono in via di finalizzazione direttamente con la Cina per cercare di procurare ulteriori forniture di mascherine, pensando come sempre prima di tutto a chi è in prima fila ed è più esposto in questa emergenza».