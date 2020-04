Coronavirus, tutti i dettagli sulla Fase 2: le nuove aperture e i prossimi step

«Adesso inizia per tutti la Fase 2, quella della convivenza col virus, e il rischio che la curva dei positivi possa tornare a crescere c'è quindi bisogna rispettare il distanziamento sociale. Mi permetto di dire a ognuno di voi: "Se ami l'Italia mantieni le distanze". Abbiamo predisposto un meccanismo per tenere sotto controllo questa curva e intervenire in caso di criticità. Nei prossimi mesi dobbiamo rimboccarci le maniche e gettare le basi per la ripartenza del Paese. La Fase 2 parte dal 4 maggio. Il prezzo delle mascherine verrà calmierato, non ci possono essere speculazioni in merito. Il prezzo dovrebbe essere di 0,50 centesimi per le mascherine chirurgiche. Non dimentichiamoci del turismo, non li lasceremo da soli e avrà bisogno di un robusto sostegno economico. Stiamo preparando in parallelo un decreto "Sblocca Paese", anche nella ripresa l'Italia potrà essere ammirata. Dal 4 maggio e fino al 18 maggio avremo una conferma generalizzata per gli spostamenti, ovvero all'interno della Regione con le esigenze e le motivazioni precedenti. Aggiungiamo soltanto gli spostamenti mirati per far visita ai parenti, visite mirate fatte nel rispetto delle distanze e senza assembramenti. Lo spostamento tra regioni sarà possibile solo per esigenze lavorative o di salute. I divieti di assembramento sono confermati. Consentiamo l'accesso a parchi e giardini pubblici. Per quanto riguarda l'attività sportiva e motoria ci si potrà allontanare dall'abitazione ma con aumento del distanziamento di 2 metri. Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti professionisti a porte chiuse per chi pratica sport individuali. Per quanto riguarda le cerimonie funebri saranno consentite ma con l'esclusiva presenza di massimo 15 congiunti. Consentiamo sempre dal 4 maggio la cessione per asporto del cibo per i bar e i ristoranti. Dal 4 maggio riapre il settore manifatturiero ed edilizio e il commercio all'ingrosso funzionale al settore manufatturiero ed edilizio. Ci sarà un protocollo di sicurezza anche per le aziende del trasporto pubblico e per i cantieri. Il 4 maggio dunque inizieremo ad allentare il lockdown, ma abbiamo predisposto un meccanismo con le regioni che dovranno giornalmente informarci sulla situazione dei contagiati per poter eventualmente intervenire. Abbiamo già un indirizzo chiaro per quanto riguarda il piano che partirà dal 18 maggio: quel giorno riaprirà anche il commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche e consentiremo gli allenamenti per gli sport di squadra. Il primo giugno contiamo infine di riaprire i bar e i ristoranti nonché parrucchieri, centri estetici e centri di massaggio. Per quanto riguarda i campionati di calcio si valuterà nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni per completarli»: questa la spiegazione della Fase 2 data in conferenza stampa da Giuseppe Conte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.