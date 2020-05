Fase 2, firmata una nuova ordinanza regionale sostitutiva: il testo completo e le novità inserite

In via del tutto irrituale, ed esclusivamente per introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, non ha firmato oggi, lunedì 4 maggio, un’ordinanza aggiuntiva alla nr. 44 di ieri, domenica 3 maggio, bensì una nuova ordinanza sostitutiva, che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge le misure adottate oggi. Pertanto l’ordinanza nr. 44 del giorno 3 maggio 2020 è da considerarsi revocata.

La nuova ordinanza regionale

Di seguito vi proponiamo il testo completo dell’ordinanza regionale nr. 46, in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione straordinario: