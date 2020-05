Il Governo dà l'ok: riapertura totale anche in Veneto da lunedì 18 maggio

Un incontro a dir poco proficuo. E anche il Veneto è pronto a esultare: nel summit avuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio coi Presidenti delle Regioni in videoconferenza il Governo ha dato il via libera per la riapertura completa di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e stabilimenti balneari già dal 18 maggio.

18 maggio

Queste le informazioni che trapelano dopo il confronto tra i Governatori regionali e il premier Giuseppe Conte affiancato da Francesco Boccia e Roberto Speranza, rispettivamente Ministo degli Affari Regionali e della Salute. Il Governo dovrebbe fornire giovedì o al massimo venerdì le linee guida nazionali elaborate dal comitato tecnico-scientifico, riservandosi - secondo quanto si apprende - la decisione su un'eventuale nuova chiusura futura in base ai dati sanitari. L'Ansa riporta un commento flash di Luca Zaia, Governatore del Veneto: «Il presidente Conte ha dato alle Regioni la possibilità di presentare un programma di aperture per il 18 maggio, e il Veneto presenterà in settimana un piano per la ripartenza totale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)