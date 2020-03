Coronavirus, la giunta comunale di Agna mette un’ulteriore stretta ai propri cittadini

La giunta comunale di Agna,presieduta dal sindaco Gianluca Piva, ha voluto dare un segnale che va nella direzione di rafforzare ulteriormente le indicazioni che arrivano rispetto ai comportamenti da tenere per evitare il propagarsi del Coronavirus.

Giunta Agna

«Si esce da casa solo per i motivi previsti dalla legge – commenta il Sindaco Piva – e si va a fare la spesa con guanti e mascherina. Inutile far polemiche e discussioni sterili, funziona così se vogliamo non ammalarci. E’ una questione di salute pubblica, e tutti dobbiamo rinunciare alle nostre libertà per vincere questa battaglia».