Conte: «4,7 miliardi di euro subito a disposizione per aiutare i Comuni e chi è più in difficoltà»

«Per prima cosa voglio fare un commosso saluto ai familiari delle vittime. C'è un altro dato che ci conforta, ovvero i 1434 guariti odierni, numero più alto finora. Lo Stato c'è, e siamo consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono anche materialmente. Abbiamo lavorato per varare subito un provvedimento di grande impatto coinvolgendo i Comuni e i sindaci. Ho appena firmato un Dpcm a cui giriamo ai Comuni 4,3 miliardi di euro e con un'ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo a questa somma 400 milioni di euro, che verranno distribuiti a tutti i Comuni italiani per aiutare le persone che non possono fare la spesa. I Comuni potranno dunque consegnare buoni spesa a chi ne ha più bisogno o direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità. Abbiamo anche previsto delle misure rafforzate per favorire le donazioni, non tassando la solidarietà. Stiamo inoltre lavorando intensamente insieme all'Inps perché i 25 miliardi stipulati col decreto "Cura Italia" arrivino subito nelle tasche dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, mettendo così chi dovrà usufuire della cassa integrazione ordinaria e in deloga nella condizione di poter ricevere la somma dovutagli entro il 15 aprile»: queste le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Conte nella diretta Facebook iniziata sulla sua pagina Facebook alle ore 19.35 di sabato 28 marzo.

