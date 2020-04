Coronavirus, Lanzarin: «Nessun anziano positivo in 244 delle 330 case di riposo venete»

Non renderà meno tragica la situazione vissuta in questi due mesi, ma è un dato decisamente importante. il 74% delle case di riposo del Veneto non hanno registrato casi di positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati

A fornirlo nel corso del consueto punto stampa giornaliero è Manuela Lanzarin, assessore regionale alla salute, che fa il punto della situazione visto che sono state "mappate" tutte le 330 strutture residenziali per anziani del Veneto: «Di queste 244 non hanno avuto casi di positività. In totale sono 2.154 gli ospiti risultati positivi al Coronavirus, vale a dire il 6,4% rispetto al totale, mentre per quanto riguarda gli operatori la percentuale scende al 3,2% con 1.003 positivi, la maggior parte asintomatici». L'assessore Lanzarin, quindi, passa alla suddivisione delle 86 strutture con casi comprovati: «Di queste 37 hanno una percentuale di positivi che va dallo 0 al 5%, 9 una percentuale di positivi che va dal 5 al 10%, 8 una percentuale di positivi che va dal 10 al 20%, 15 una percentuale di positivi che va dal 20 al 50% e 17 una percentuale di positivi che va dal 50 al 100%. Le province più colpite? Padova, Verona e Treviso». Flash finale sul futuro: «Sarà difficile che dal 4 maggio vengano subito consentite le visite dei parenti agli ospiti, così come riaprire i centri diurni sarebbe rischioso quindi faremo delle adeguate valutazioni in merito».