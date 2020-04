Coronavirus, Lanzarin: «Nelle case di riposo 1.857 ospiti positivi su oltre 24mila "tamponati"»

«La ricognizione delle case di riposo è quasi completamente terminata. Su 370 strutture presenti in Veneto sono state già tamponate 302 strutture, e su un totale di 33.211 ospiti sono già stati tamponati 24.604, pari al 74%, e 1.857 positivi, pari al 6% rispetto ai tamponati. Abbiamo fatto sia i tamponi che i test rapidi. Per quanto riguarda gli operatori, che sono in totale 30.501, sono stati tamponati 24.281, ovvero il 70%, e i positivi sono 920, ovvero il 3%. Il tasso di mortalità in Veneto per le persone over 80 nelle case di riposo è del 15.7%, mentre a livello nazionale è del 31.3%. Verona e Padova sono le province più colpite»: queste le parole di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità, a margine del punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.