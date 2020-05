Coronavirus, Zaia: «Non è prevista al momento un'ordinanza per chiudere prima i locali»

«Siamo arrivati a quota 548.843 tamponi effettuati. Le persone in isolamento sono 3.210, mentre i positivi sono 19.038. I ricoverati sono 566, di cui 46 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.229, i morti sono 1.337 che salgono a 1.841 considerati quelli extra-ospedale. Siamo ancora subissati di segnalazioni su assembramenti e quant'altro, ed è un problema rilevato in tutte le piazze della città italiana. Siamo preoccupati perché il rischio di infezione è ancora alto, vi chiedo ancora di rispettare le regole. Stiamo continuando a monitorare il modello matematico, il 28 maggio saranno passati dieci giorni dalla riapertura e da lì capiremo cosa sta accadendo: in caso di reinfezione dovremo ripensare a chiusure e restrizioni nonché a eventuali quarantene in caso di focolai evidenti. Speriamo si vada verso uno "Schengen sanitario", e spero che il Ministero degli esteri reciti un ruolo importante nei tavoli europei per aiutare il nostro turismo. Non è all'ordine del giorno al momento un'ordinanza per chiudere anticipatamente i locali. Centri estivi aperti da settimana prossima? Noi scriveremo questo sull'ordinanza, ma domani conto di presentarvela»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.