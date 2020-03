«Sono senza mascherine e non posso uscire»: la polizia gliele porta a casa

Una storia a lieto fine. Di quelle da raccontare con estremo piacere. Soprattutto in questo periodo.

L'aiuto

Pomeriggio di sabato 28 marzo, sulla linea del 113 della Questura di Padova arriva una telefonata: dall'altro capo del telefono c'è un signore anziano spaventato. Vive in casa da solo con il figlio in convalescenza per un intervento chirurgico, e avendo difficoltà di deambulazione non sa come potersi procurare una mascherina per tutelare il figlio e sé stesso in questo momento particolare. Una richiesta di aiuto che è stata subito raccolta dagli agenti, i quali si sono prontamente recati a casa dell'uomo consegnandogli due mascherine, una per lui e l'altra per il figlio malato. Un piccolo ma a dir poco significativo gesto.