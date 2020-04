Qui Handan, a voi Padova: altre 50.000 mascherine donate da una città cinese

«Altre 50.000 mascherine di alta qualità sono arrivate in dono a Padova dalla città cinese di Handan»: l'annuncio arriva direttamente da Sergio Giordani tramite la propria pagina Facebook.

Mascherine

Prosegue il sindaco di Padova: «Tramite i canali di solidarietà che abbiamo attivato con la Cina sono già giunte circa 450.000 mascherine. Le abbiamo date ad ospedali, medici di base, case di riposto, volontari, forze dell’ordine, dipendenti pubblici in prima linea e anche a decine di migliaia di Padovani. Ora queste scorte ci saranno molto utili nella protezione della nostra comunità quando seguendo i consigli degli scienziati arriverà il momento della fase 2. Continuiamo a lavorare per la città, senza polemiche».

Provincia di Padova

Sempre nella giornata di martedì 7 aprile sono arrivate dalla Cina altre 50.000 mascherine chirurgiche: 20mila sono state donate da Cpaffc, un ente governativo cinese, e 30mila dall’azienda An Hui Hua Yang Garments Co. Ltd. L’attrezzatura sanitaria è stata sdoganata grazie al supporto di Interporto Padova e presa in consegna direttamente dal presidente della Provincia Fabio Bui, che commenta: «Ringrazio ancora una volta le istituzioni e gli imprenditori cinesi per la sensibilità dimostrata verso l’Italia e verso la comunità padovana: distribuiremo in dono il materiale sia ai luoghi più colpiti come le case di riposo e le strutture per disabili, sia agli operatori che stanno combattendo in prima linea contro il virus, tra cui forze dell’ordine e Protezione civile. Ringrazio anche Interporto Padova che ha reso possibile l‘evasione rapida di tutte le pratiche doganali».

