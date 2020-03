Coronavirus, misure drastiche in vista anche per Padova e provincia

Misure drastiche in arrivo anche per il nostro territorio: stando ad alcune anticipazioni l'ìntera provincia di Padova insieme ad altre 10 province italiana e alla Lombardia saranno oggetto di "misure urgenti di contenimento del contagio". Tali misure sono contenute nel nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore e che prevede l'ingresso e l'uscita dalla propria provincia di appartenenza solo per motivi lavorativi o di emergenza, evitando quindi ogni altro spostamento. Oltre alla provincia di Padova i provvedimenti varranno in Veneto anche per quelle di Treviso e Venezia. La conferma arriva anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani.

(Notizia in aggiornamento)