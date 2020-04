Coronavirus, lutto nel mondo dell'imprenditoria: scomparso l'ingegner Claudio Pancolini

Un grave lutto scuote il mondo dell'imprenditoria padovana e italiana: è morto l'ingegner Claudio Pancolini, fondatore e Presidente di Cib Unigas Spa, azienda di Campodarsego leader nella produzione di bruciatori.

Marco Schiesaro

L'ingegner Pancolini aveva 80 anni. Questo il ricordo di Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe (dove Pancolini risiedeva): «Ci ha lasciati uno dei nostri concittadini migliori, l'ingegner Claudio Pancolini, fondatore e presidente di Cib Unigas Spa, pioniere del metano, sostenitore fin dagli anni '70 di una visione di tecnologia rispettosa dell'ambiente in anticipo di decenni sul proprio tempo. Ancora a 80 anni era presente ogni giorno in azienda, per sostenere e consigliare i figli Filippo e Riccardo e tutti i dipendenti: una vita dedicata interamente al lavoro, alla famiglia, a costruire tassello dopo tassello un futuro migliore per la sua comunità, attraverso l'impegno nel mondo dello sport e dell'associazionismo. È la prima vittima a Cadoneghe di questo maledetto virus: una perdita inestimabile per tutti noi. Alla famiglia esprimo il mio personale cordoglio, quello dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza di Cadoneghe».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assindustria Venetocentro

Questo, invece, il commosso ricordo di Massimo Finco, presidente vicario di Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso: «La perdita di Claudio Pancolini è un grande dolore, che è personale, di tutti gli imprenditori di Assindustria Venetocentro e di tutta la nostra comunità, che lo ha sempre visto attivamente presente, partecipe e innamorato degli incontri e del suo essere, come imprenditore, al servizio della propria terra. Ci ha dato tanto, con generosità e intelligenza, lasciandoci in un momento che è difficile nel presente e lo sarà ancor più nel futuro e dove il suo contributo sarebbe stato come sempre prezioso. Ci lascia una persona perbene e un grande imprenditore, uno di quelli che hanno fatto la storia dell’industria del Veneto e che ha avuto sempre il senso profondo del valore sociale dell’impresa, crescendo la quale cresce anche il benessere di quanti vi lavorano e della comunità nella quale si opera. L’ingegner Claudio è stato un imprenditore di razza, che ha saputo trasformare, con coraggio e tenacia, un “garage” artigianale in un grande gruppo industriale leader nel mondo. Un capitano d’industria che sapeva vedere lontano e che ha saputo gestire, con l’intelligenza e la cura di un padre, anche un bivio delicato come il passaggio di testimone in azienda, portando, accanto alla sua sapienza, nuova energia, innovazione, visione strategica. È importante, nel rimpianto per la sua mancanza, che la sua figura potrà essere esempio anche per molti altri in questo difficile momento e per la ripartenza che ci vedrà tutti impegnati. Mi stringo in un forte abbraccio alla Signora Maria Rosa, a Filippo e Riccardo ai quali esprimo la vicinanza e il cordoglio del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e di tutta Assindustria Venetocentro».