Coronavirus: scomparso Gianfranco Fornasiero, ex vicesindaco di Este

La Bassa Padovana piange la scomparsa di Gianfranco Fornasiero, 68 anni, deceduto all'ospedale di Schiavonia: era positivo al Coronavirus.

Gianfranco Fornasiero

Il cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Fornasiero, storico esponente di Alleanza Nazionale ed ex vicesindaco nonché assessore del Comune di Este ai tempi di Vanni Mengotto, è bipartisan: il circolo Fratelli d'Italia lo ricorda con affetto, e alle condoglianze alla moglie Daniela e alla sua famiglia si unisce anche la lista civica "L'Altra Este", che ricoda come "Ci siamo sempre trovati su fronti opposti ma abbiamo saputo anche dialogare tra noi". Fornasiero - che ha ricoperto anche i ruoli di presidente del consorzio Energia Veneto e di consigliere della Provincia di Padova, della Cantina dei Colli Euganei e dell'Ater oltre a essere stato anche all'interno del consiglio esecutivo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e del Parco Colli - era anche stato operato al cuore qualche mese fa