Covid19, un nuovo caso di positività al virus a Piazzola sul Brenta

«Cari Cittadini, sono stato informato dal Direttore Generale dell’ULSS 6 Euganea, dottor Domenico Scibetta, di un caso di positività al COVID - 19 (Coronavirus) riguardante un cittadino di Piazzola sul Brenta. La persona presenta scarsi sintomi, si trova in isolamento domiciliare fiduciario ed è attualmente in corso la valutazione epidemiologica. L’Azienda sanitaria ha già provveduto ad attivare tutte le procedure previste per il caso. Invito la Cittadinanza a prestare attenzione alle misure igieniche indicate dalla Regione Veneto e dal Ministro della Salute, pubblicate sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell’Ente. Vi terrò informati sullo sviluppo della situazione e sull’adozione di eventuali ulteriori misure».